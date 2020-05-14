Глава Америки призвал ориентировать в данном вопросе на Германию и Китай.

Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США. Об этом президент США рассказал во время встречи с губернаторами штатов Колорадо и Северной Дакоты. Политик уверен, что в стране необходимо ввести отрицательную процентную ставку.

Безумие, но другие страны этим занимаются прокомментировал Дональд Трамп

Американский лидер считает, что в США должны уметь пользоваться преимуществами отрицательных ставок. Подобными процессами уже начали заниматься в Германии. Трамп хочет, чтобы Америка шла наравне с европейскими коллегами и Китаем в данном вопросе.

Напомним, что ранее Трамп критиковал американскую Федеральную резервную систему, а также главу Джерома Пауэлла. Причиной недовольства политика являлась слишком высокая, по его мнению, процентная ставка. На данный момент в США действует нулевая процентная ставка.

Трамп призвал губернаторов штатов возобновить работу школ.

Видео: YouTube / Fox News