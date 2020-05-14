Трамп призвал губернаторов штатов возобновить работу школ

Президент США считает, что главы штатов могут разрешить школам снова работать.

Дональд Трамп призвал губернаторов штатов возобновить работу американских школ. Об этом президент США заявил во время встречи с губернаторами штатов Колорадо и Северной Дакоты. Политик призвал местные власти подумать над тем, чтобы начать открывать учебные заведения.

Думаю, они однозначно должны открыть школы. Молодые люди очень мало подвержены этому (коронавирусу) прокомментировал Дональд Трамп

Глава Америки заметил, что окончательное решение об открытии школ должны принимать главы штатов. Однако Вашингтон не сможет считать, что страна восстановилась после пандемии коронавируса, если учебные заведения не возобновят работу. Трамп не исключил, что отдельные сотрудники школ могут выйти на место трудоустроенности позже в связи с определенными угрозами для здоровья в силу своего возраста.

Напомним, что на данный момент школы в США закрыты из-за распространения COVID-19. Все учащиеся переведены на дистанционное обучение. Во многих американских штатах данный режим может действовать до завершения учебного года.

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Видео: YouTube / Fox News