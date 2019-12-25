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ЕГЭ в России перенесли на более позднюю дату
Сегодня, 13:32
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lesjasap

ЕГЭ в России перенесли на более позднюю дату

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Школьники не будут сдавать ЕГЭ 8 июня.

ЕГЭ в 2020 году в России перенесли. Об это сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей Министерства просвещения. Чиновники отметили, что решение о переносе единого государственного экзамена же принято. ЕГЭ будет перенесен в ранее запланированного 8 июня на более позднюю дату. О ней будет сообщено дополнительно.

Решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов

прокомментировали в Минпросвещении

В ведомстве добавили, что экзамен будут сдавать только те выпускники школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Остальные ученики получат в аттестат те оценки, которые они получили по результатам итогов года.

Выпускники 99% петербургских школ набирают более 80 баллов на ЕГЭ.

Теги: егэ, минпросвещения
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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