Стали известны требования к организации ЕГЭ

Минросвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования к проведению Единого госэкзамена (ЕГЭ) в условиях распространения коронавируса. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" сказал замглавы министерства Дмитрий Глушко.

Специалисты предложили зигзагообразную рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, а также термометрию и обработку рук. Глушко также добавил, что решение о переносе ЕГЭ будет принято после 12 мая.

По поводу переноса ЕГЭ — пока решений о переносе нет. Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две

Дмитрий Глушко

С начала эпидемии во всей России зафиксировано 209 688 случаев заболевания COVID-19, 34 306 человек выздоровело, 1 915 скончались.