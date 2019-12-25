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Сегодня, 15:56
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Rybka123

Стали известны требования к организации ЕГЭ

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Минросвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования к проведению Единого госэкзамена (ЕГЭ) в условиях распространения коронавируса. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" сказал замглавы министерства Дмитрий Глушко.

Специалисты предложили зигзагообразную рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, а также термометрию и обработку рук. Глушко также добавил, что решение о переносе ЕГЭ будет принято после 12 мая. 

По поводу переноса ЕГЭ — пока решений о переносе нет. Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две
Дмитрий Глушко

С начала эпидемии во всей России зафиксировано 209 688 случаев заболевания COVID-19,  34 306 человек выздоровело, 1 915 скончались. 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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