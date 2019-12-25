В прошлом году увеличилось и число 100-бальников.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что выпускники 99% петербургских школ набирают более 80 баллов на ЕГЭ. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании.

По словам градоначальника, в 564 из 570 образовательных учреждений Петербурга выпускники набрали по 80 баллов и выше. Беглов считает, что соответственно школы Северной столицы сделали шаг к выравниванию качества общего образования. Более того, в минувшем 2019 году также увеличилось количество 100-бальников.

Александр Беглов заявил, что с начала учебного года классные руководители в Петербурге будут получать от города ежемесячную доплату по 5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ввели рекордное количество детских садов за год.

Фото:Piter.TV