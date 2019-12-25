В Петербурге ввели рекордное количество детских садов за год

В городе открылось 44 садика, а также 12 школ и 16 медицинских учреждений.

За минувший год в Петербурге ввели в эксплуатацию рекордное количество детских садов за 50 лет, в течение 2019 года по городу открылось 44 детских садика, 12 школ, а также 16 медучреждений. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе ежегодного отчета в ЗакСе.

На строительство школ и садиков в 2019 году выделили 10,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Часть средств городу удалось сохранить благодаря разрыву контрактов с 34 недобросовестными подрядчиками, Петербург заключил 72 новых соглашения соцнаправленности с застройщиками. Этот показатель на треть больше ежегодного объема шести предыдущих лет.

В текущем году на средства городского бюджета планируется открыть 34 соцобъекта, еще 23 введут в эксплуатацию за счет инвесторов.

Ранее сообщалось, что в Петергофе построили новый детский сад на 110 мест.

Фото: Piter.TV