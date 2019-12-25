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В Петергофе построили новый детский сад на 110 мест
Сегодня, 16:14
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IRINA_CHALKINA

В Петергофе построили новый детский сад на 110 мест

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Сад возвели в рамках проекта комплексного освоения территории "Новые кварталы Петергофа".

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в Петергофе построили новый детский сад на 110 мест. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по строительству.

Учреждение построили возле дома 18 по Парковой улице в Петергофе. Здание возвели в рамках программы комплексного освоения территории "Новые кварталы Петергофа". 

Отмечается, что в новом детском саду есть  бассейн, столовые, спальни, игровые, музыкальные и физкультурные залы. Кроме того, на прилегающей территории созданы спортивные площадки.

Ранее мы сообщали о том, что метро Петербурга будет работать до 22:00 из-за пандемии коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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