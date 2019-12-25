В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что метро Петербурга будет работать до 22:00 из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Также горожанам напомнили, что в настоящее время некоторые вестибюли закрыты на вход и выход. Более того, станцию метро "Новочеркасская" закрывается полностью из-за мизерного пассажиропотока.
Также вестибюли закрыты на таких станциях, как "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Технологический институт 1", "Площадь Восстания" и других. С полным списком соответствующих станций можно ознакомиться на официальном сайте ГУП "Петербургский метрополитен".
Ранее мы сообщали о том, что электрички на Финляндском направлении изменят расписание из-за ремонта железной дороги.
Фото:Piter.TV
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