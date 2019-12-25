Электрички на Финляндском направлении изменят расписание из-за ремонта железной дороги

Другому графику поезда будут следовать с 12 по 22 мая.

Пригородные поезда на Финляндском направлении перейдут на измененное расписание с 12 по 22 мая. Как сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании", изменения связаны с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

Во вторник, 12 мая, не состоятся поездки электричек №6913 и 6924 на участке от Невской Дубровки до Мельничного Ручья и в обратную сторону; 12, 13, 20 и 21 мая на участке от Финляндского вокзала до Ладожского озера не будут ходить электрички №6823 и 6830. Также 12, 15, 19 и 22 мая не получится сесть в поезд от Финляндского вокзала до Сосново и наоборот, а 19, 20 и 21 мая уйдет на отдых на участке от Сосново до Кузнечного электричка №6521. 18, 20 и 21 мая не состоятся поездки пригородных поездов на участках от Финляндского вокзала до Сосново и в обратную сторону, а также от Девяткино до Васкелово и наоборот.

Кроме того, ряд электричек, следующих от Финляндского вокзала до Сосново, а также от Васкелово и от Ладожского Озера до вокзала изменят свое расписание в дни ремонта. Уточнить его можно на официальном сайте перевозчика или в кассах вокзала.

Ранее мы рассказывали, что число электричек между Петербургом и областью увеличат.

Фото: Piter.TV