Трамп заявил о намерении Харрис скопировать его экономическую программу

Экс-глава США напомнил о работе Харрис в администрации Байдена.

Действующий американский вице-президент Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост от Демократической партии, в настоящее время медлит с обнародованием собственной экономической программы из-за того, что хочет скопировать положения документа у членов Республиканцев. Такое мнение выразил перед своими сторонниками в штате Северная Каролина бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Почему она еще не сделала этого? Она говорит, она работает над планом, она собирается представить его на этой неделе. Быть может, она ждет моего плана, чтобы скопировать его. Дональд Трамп, экс-президент США

Дональд Трамп добавил, что у его оппонентки из Белого дома было 3,5 года для того, чтобы справиться с инфляцией, однако все это время политик лишь жаловалась на экономические проблемы в стране. Он напомнил, что Камала Харрис заявляла о том, что борьба с инфляцией станет ее приоритетом в первый же день ее инаугурации. Однако республиканец задал вопрос о том, почему же она ничего не сделала за последние 3,5 года по этой проблеме.

Трамп заявил об эпидемии преступности в США из-за наплыва мигрантов.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump