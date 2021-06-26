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Трамп заявил об эпидемии преступности в США из-за наплыва мигрантов

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Экс-глава США призвал остановить незаконный въезд через госграницу США.

США охватила эпидемия преступности из-за провальной миграционной политики, проводимой действующей американской администрации при президенте Джо Байдене. Такое мнение выразил во время выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Я предупреждал, что преступления, которые совершают мигранты, достигнут масштаба эпидемии. Но все гораздо хуже эпидемии, ситуация вышла из-под контроля, - сказал он на митинге в штате Северная Каролина. - Эти люди жестокие, подлые, злые. 

Дональд Трамп, экс-президент США

Иностранный политик объяснил, что миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов текущей предвыборной кампании в США. Республиканцы обвиняют демократов в резком обострении проблемы. Дональд Трамп неоднократно обещал в случае своей победы на выборах в Белом доме устроить крупнейшую в истории страны депортацию нелегальных  приезжих.

Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump

Теги: дональд трамп, миграционный кризис, президентские выборы, северная каролина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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