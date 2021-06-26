Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах

Экс-глава США указал на экономические проблемы.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп заявил о том, что в случае победы его политической соперницы и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис экономическая система страны никогда не сможет восстановиться в полном объеме. Такое мнение выразил перед своими сторонниками в штате Северная Каролина бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Еще четыре года правления Харрис, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится. Дональд Трамп, экс-президент США

Политик пообещал избирателям, что в случае своего возвращения в Белый дом он сразу же начнет стимулировать рост национальной экономики. Дональд Трамп заверил аудиторию в том, что при его администрации доходы обычных граждан и их материальные накопления снова будут расти.

Трамп заявил, что в его администрации были люди, которых он не позовет в команду.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump