Трамп заявил, что в его администрации были люди, которых он не позовет в команду

Экс-глава США оценил работу Белого дома при администрации Байдена-Харрис.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп сообщил слушателям шоу в социальных сетях о том, что среди людей в его предыдущей администрации Белого дома были те чиновники, которых он не станет брать в команду еще раз. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X.

Вы полагаетесь на других, которые дают вам имена, а затем вы понимаете, что люди, на которых вы полагались, были не такими уж хорошими. У нас были замечательные люди, но были и такие, которых я бы не брал, если бы я знал то, что теперь я знаю. Дональд Трамп, экс-глава США

Гость шоу уточнил, что в случае своей победы подобных рабочих каров не будет в Вашингтоне. Однако конкретных фамилий Дональд Трамп не называл общественности.

Трамп заявил о недостаточной координации правоохранителей в день покушения.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump