Экс-глава США призвал власти Вашингтона общаться с Владимиром Путиным для решения конфликта.

Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о том, выгодна ли Вашингтону победа киевских властей в конфликте на Украине, заявив вместо этого, что американским национальным интересам отвечает завершение боевых действий и достижение мирного соглашения. Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что в случае победы на президентских выборах в 2020 году не допустил бы конфликта на Украине.

Полагаю, что в интересах США - положить конец этой войне и договориться о сделке, потому что нам надо остановить разрушение человеческих жизней. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп на предвыборных дебатах назвал Харрис марксисткой.

Фото и видео: YouTube / ABC News