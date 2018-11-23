Трамп на предвыборных дебатах назвал Харрис марксисткой

Экс-глава США оценил позицию своей оппонентки.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппонент от Демократической партии вице-президент США Камала Харрис является сторонницей марксистской идеологии. Соответствующее заявление сделал экс-лидер Белого дома, действующий кандидат на высший должностной пост в США от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик поделился такой информацией во время выступления на телевизионных дебатах со своей оппоненткой. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

Она марксист, все знают, что она марксист. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп также заявил, что Камала Харрис за прошедшие четыре года "выбросила в окно" все свои политические взгляды и теперь копирует политическую платформу своего соперника. Он добавил, что даже хотел отправить ей кепку с лозунгом Дональда Трампа в 2016 году - MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой").

Трамп признал, что Россия не угрожает США применением ЯО.

Фото и видео: YouTube / ABC News