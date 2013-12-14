Трамп признал, что Россия не угрожает США применением ЯО

Экс-глава США напомнил об угрозе, в которой виновата администрация Байдена-Харрис.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, по сути, признал, что Россия не угрожала Соединенным Штатам ядерным оружием. Соответствующее заявление сделал экс-лидер Белого дома, действующий кандидат на высший должностной пост в США от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик поделился такой информацией во время выступления на телевизионных дебатах со своей оппоненткой. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

У него (Путина) есть то, чего нет у других. У него есть ядерное оружие. Демократы об этом никогда не говорят. В конце концов, возможно, что он его использует, и, возможно, он не так уж и угрожал, но у него есть то, о чем мы даже не любим говорить. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп также вновь утверждал, что если бы он оставался президентом США, то Россия не начала бы проводить свою специальную военную операцию.

Трамп назвал причиной конфликта на Украине вывод войск США из Афганистана.

Фото и видео: YouTube / ABC News