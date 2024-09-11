Экс-глава США недоволен тем, что ВС США оставили большое количество дорогостоящей военной техники в Афганистане.

Региональный конфликт на территории Украины начался, так как Москва убедилась в некомпетентности американского руководства после постыдного вывода войск США из Афганистана. Соответствующее заявление сделал экс-лидер Белого дома, действующий кандидат на высший должностной пост в США от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик поделился такой информацией во время выступления на телевизионных дебатах со своей оппоненткой. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

Эти люди организовали худший вывод войск. Я считаю это самым постыдным моментом в истории нашей страны. И именно поэтому Россия атаковала Украину: они увидели, насколько некомпетентны она и ее начальник. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп также обвинил администрацию Джо Байдена в срыве достигнутых им договоренностей. Республиканец уверен, что ему удалось бы организовать вывод войск из страны Ближнего Востока в более короткие сроки и с меньшими человеческими потерями. политик добавил, что не позволил бы Пентагону оставить там прекрасное, новейшее оборудование на общую сумму в 85 миллиардов долларов.

Трамп считает, что победа Харрис на выборах грозила бы третьей мировой войной.

Фото и видео: YouTube / ABC News