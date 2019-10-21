Трамп считает, что победа Харрис на выборах грозила бы третьей мировой войной

Экс-глава США объяснил, чем грозит президентство демократов в США.

Возможная победа на выборах американского президента кандидата от Демократической партии Камалы Харрис грозила бы общественности началом третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделал экс-лидер Белого дома, действующий кандидат на высший должностной пост в США от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик поделился такой информацией во время выступления на телевизионных дебатах со своей оппоненткой. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

Идет конфликт на Ближнем Востоке, идет конфликт между Россией и Украиной. Все обернется третьей мировой войной, и речь идет о войне, не похожей ни на одну другую из-за ядерного оружия. Дональд Трамп, экс-глава США

Спикер обвинил Камалу Харрис в том, что она не выполняет своих предвыборных обещаний. Дональд Трамп заметил, что демократка дает обещания в том, что сделает замечательные вещи. Однако он задался вопросом о том, почему она их не сделала за все свое время работы в администрации в Вашингтоне, в которой она находится практически четыре года на должности вице-президента страны. В частности, политик говорил об отсутствие прогресса в урегулировании ситуации на южной государственной границе США и в борьбе с безработицей.

Харрис отвергла слова Трампа о ее встрече с Путиным перед началом СВО.

Фото и видео: YouTube / ABC News