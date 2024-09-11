Вице-президент США опровергла высказывания политического оппонента о ее переговорах с главой РФ.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отвергла утверждения своего соперника на выборах - кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа - о том, что она встречалась с президентом России Владимиром Путиным за несколько дней до начала специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление действующий вице-президент страны сделала на телевизионных дебатах. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании. Ранее Дональд Трамп утверждал, что Камалу Харрис коллеги из Белого дома отправили "договариваться о мире" с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Политик добавил, что якобы спустя три дня после этого началась российская специальная военная операция на Украине. Таким образом республиканец считает, что его оппонентка будет лидером еще хуже, чем является Джо Байден.

В начале дебатов я сказала, что с его стороны прозвучит много лжи. Это одна из них. Камала Харрис, вице-президент США

Официальный представитель пресс-службы администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков, который работает в Кремле с 2000 года, днем 22 июля заявил журналистам о том, что не помнит ни одного контакта главы российского государства с Камалой Харрис. На сайте властей страны также нет никаких упоминаний о том, чтобы лидер РФ контактировал с действующим вице-президентом США.

Харрис выступила за равные меры безопасности для Израиля и Палестины.

Фото и видео: YouTube / ABC News