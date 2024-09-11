Харрис выступила за равные меры безопасности для Израиля и Палестины

Вице-президент США напомнила о важности двухгосударственного решения на Ближнем Востоке.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис считает, что урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного решения должно предусматривать одинаковые меры безопасности для обеих сторон. Соответствующее заявление действующий вице-президент страны сделала на телевизионных дебатах. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

Я всегда буду предоставлять Израилю возможность защитить себя, особенно когда речь идет об угрозе, которую Иран и его союзники представляют. Но нам также необходимо решение, которое позволит нам заново отстроить Газу, обеспечить палестинцам безопасность. Камала Харрис, вице-президент США

Камала Харрис, занимающая пост вице-президента США,указала на том, что в ходе регионального конфликта в секторе Газа погибло много невинных палестинских граждан, включая детей и женщин.

Харрис заявила, что мировые лидеры смеются над Трампом.

Фото и видео: YouTube / ABC News