Харрис заявила, что мировые лидеры смеются над Трампом

Вице-президент США считает, что ее оппонент не понимает реальности, когда говорит о том, что выиграл выборы 2020 года.

Лидеры некоторых стран по всему миру смеются над бывшим президентом США Дональдом Трампом, а американское военное командование его презирает. Такое мнение высказала вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Соответствующее заявление действующий вице-президент страны сделала на телевизионных дебатах. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

Я собираюсь сказать вам, что я путешествовала по миру в качестве вице-президента США и мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я общалась с представителями военного командования, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы - позор. Камала Харрис, вице-президент США

Республиканец отреагировал на такие слова. Он напомнил о мнении венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который поддержал кандидатуру Трампа. Европейский политик указал СМИ на то, что мир начал полыхать в различных участках из-за того, что Трамп перестал находиться в США в качестве главы государства. Политик добавил, что мир начал разрушаться именно три года назад, когда в Белый дом пришла новая администрация Харрис-Байден.

Харрис в случае победы на выборах хочет снизить зависимость США от импорта нефти.

Фото и видео: YouTube / ABC News