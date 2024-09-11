Харрис в случае победы на выборах хочет снизить зависимость США от импорта нефти

Вице-президент США рассказала об отказе от запреты фрекинга в стране.

Камала Харрис намерена в случае победы на выборах в Белый дом снизить зависимость страны от импорта нефти. Об этом она заявила, выступая во вторник на теледебатах со своим соперником на предстоящих в ноябре выборах - кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Соответствующее заявление действующий вице-президент страны сделала на телевизионных дебатах. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании. Спикер заметила, что ее подход к вопросу позволит властям добиться рекордного роста добычи данного вида топлива в США.

Моя позиция заключается в том, что нам нужно инвестировать в разные источники энергии, чтобы снизить зависимость от иностранной нефти. Камала Харрис, вице-президент США

Камала Харрис добавила, что она не собирается запрещать фрекинг. Речь идет о добыче сланцевых углеводородов с помощью гидравлического разрыва пласта. Однако ведущие дебатов упомянули, что ранее она выступала за запрет этой технологии.Это происходило еще в 2000 году. Камала Харрис напомнила, что будучи вице-президентом США, фактически, ее голос был решающим при принятии законопроекта о снижении инфляции, который сделал доступными новые участки для фрекинга.

Харрис заявила, что Трамп способствовал началу торговых войн.

Фото и видео: YouTube / ABC News