Глава США напомнил об отсутствии козырей у украинских властей.

Властям киевского режима нужно было раньше соглашаться на договоренности по мирному урегулированию регионального конфликта с Москвой, так как теперь ситуация во многом складывается не в пользу Украины. Соответствующее заявление сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп в рамках брифинга с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Иностранный политик заметил, что на рабочей встрече с Владимиром Зеленским в феврале 2025 года говорил коллеге о том, что у чиновников с Банковой улицы нет козырей на руках.

Тогда было время для урегулирования. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования. Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в рамках официального визита Владимира Зеленского в Вашингтон лидер США пригрозил, что администрация лишит Вооруженные силы Украины поддержки в том случае, если государство не будет стремиться к достижению соглашения с Кремлем. Дональд Трамп добавлял, что украинский лидер не мог бы стать "крутым парнем" без помощи со стороны Белого дома.

Фото и видео: Белый дом