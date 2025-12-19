Президент США Дональд Трамп заявил, что спас НАТО. Об этом он рассказал журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич.
По словам главы Белого дома, если бы не он, то альянса бы уже не было. Трампу задали вопрос, устроила ли бы его ситуация, при которой НАТО фактически прекратила бы существовать в случае возможного применения силы Вашингтоном для присоединения к США Гренландии. Он также напомнил о принятых обязательствах членов альянса увеличить расходы на оборону. Также американский лидер добавил, что в НАТО расстроились бы из-за выхода США из ее состава.
НАТО бы не было, если бы я не являлся президентом. Сейчас, если посмотреть на альянс, у нас очень хорошие отношения.
Дональд Трамп, президент США
Ранее Трамп заявил, что в процессе урегулирования на Украине есть прогресс.
