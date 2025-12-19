По словам главы Белого дома, если бы не он, то альянса бы уже не было.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас НАТО. Об этом он рассказал журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич.

По словам главы Белого дома, если бы не он, то альянса бы уже не было. Трампу задали вопрос, устроила ли бы его ситуация, при которой НАТО фактически прекратила бы существовать в случае возможного применения силы Вашингтоном для присоединения к США Гренландии. Он также напомнил о принятых обязательствах членов альянса увеличить расходы на оборону. Также американский лидер добавил, что в НАТО расстроились бы из-за выхода США из ее состава.

НАТО бы не было, если бы я не являлся президентом. Сейчас, если посмотреть на альянс, у нас очень хорошие отношения. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что в процессе урегулирования на Украине есть прогресс.

