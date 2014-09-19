Глава США напомнил о готовящемся телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп во время общения с местными журналистами от 17 марта заявил о том, что "смог убедить" российское руководство не предпринимать активных действий против находящихся в окружении на территории Курской области украинских военнослужащих. В рамках своего рабочего визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди лидер Белого дома указал, что 18 марта он планирует созвониться со своим коллегой из Кремля Владимиром Путиным. В том числе этот разговор будет проводиться ради спасения солдат киевского режима, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации в приграничье.

Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 14 марта Дональд Трамп сообщил общественности о том, что через своего специального посланника Стива Уиткоффа призвал российского президента Владимира Путина пощадить группировку ВСУ, находящуюся в Курской области. В ответ на это предложение глава Кремля заявил, что украинским солдатам будет гарантирована жизнь и достойное обращение с ними в том случае, если они сложат оружия и сдадутся в плен российским военнослужащим.

Трамп считает недействительными помилования от Байдена.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX