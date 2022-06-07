Трамп считает недействительными помилования от Байдена

По его словам, данные помилования были подписаны автопером.

Президент США Дональд Трамп назвал недействительными помилования от его предшественника Джо Байдена. Ою этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

По его словам, данные помилования были подписаны автопером. Трамп отметил, что Байден не знал об этих помилованиях, те же, кто был о них осведомлен, возможно, совершили преступление. В январе 2025-го незадолго до инаугурации нового президента США в Белом доме заявили, что бывший американский лидер смягчил наказания для почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления.

Ранее мы сообщали, что Трамп планирует провести разговор с Путиным.

Фото: YouTube / The White House