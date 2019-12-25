В Америке в первую очередь начнут восстанавливать учебный процесс для школьников.

Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается. Об этом глава Америки рассказал журналистам на брифинге в Белом доме. Президент США напомнил, что распространение инфекции замедляется. В кризисных точках ситуацию удалось стабилизировать. Лидер страны привел в пример Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Новый Орлеан.

Все части страны либо в хорошей форме, либо же там дела идут лучше в том, что касается коронавируса прокомментировал Дональд Трамп

Напомним, что на данный момент в США зарегистрировано более 950 тысяч зараженных коронавирусом. Из них погибло около 55 тысяч человек. Ранее Дональд Трамп анонсировал план поэтапного снятия карантинных ограничений по стране.Он рекомендовал местным властям поторопиться с отменой введенных ранее мер. Однако этот процесс, по словам Трампа, не должен ставить под угрозу здоровье населения. В первую очередь в Вашингтоне намерены восстановить учебный процесс в школах.

Трамп ждет быстрого роста экономики во втором полугодии 2020 года.