Трамп: снимать ограничения из-за COVID-19 планируют уже 20 штатов

В США рассказали, что 40% населения страны ждет снятие ограничений в ближайшее время.

Дональд Трамп рассказал, что снимать ограничения из-за коронавируса планируют уже 20 американских штатов. Об этом политик заявил во время брифинга с журналистами в Белом доме.

Уже 20 штатов разрабатывают планы и готовятся к безопасному восстановлению своей экономики в ближайшее время прокомментировал глава государства

В Вашингтоне напомнили, что 20 штатов составляют около 40% от всего населения страны. Три штата объявили о готовности отказаться от введенных ограничений во вторник, 21 апреля. На прошлом неделе Белый дом опубликовал рекомендации для местных властей о том, как правильно следует снимать ограничения в условиях распространения COVID-19.

Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США.

Видео: Youtube/ The White House