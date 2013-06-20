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Трамп заявил, что остановил "Северный поток — 2", а Байден его "разрешил"
Сегодня, 16:04
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Трамп заявил, что остановил "Северный поток — 2", а Байден его "разрешил"

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Экс-президент США рассказал о "первом поступке" нового главы Белого дома.

Американский бывший президент Дональд Трамп заявил, что остановил "Северный поток — 2", а действующий глава Белого дома Джо Байден его "разрешил". Своей позицией политик поделился в эфире местного телеканала Fox News. Спикер напомнил, что для Байдена это была одна из первых вещей, которую он сделал.

Я закрыл трубопровод, а потом пришел Байден...и открыл этот трубопровод. Но он закрыл наш трубопровод Keystone XL Pipeline… Он его закрыл и разрешил, вероятно, самый большой в мире - из России в Европу.

Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что Вашингтон отказался от новых санкций в отношении немецкой компании, которая занимается эксплуатацией российского трубопровода. Несмотря на это администрация США по-прежнему считает реализацию данного проекта "плохой идеей". ФРГ и США планируют сотрудничать в вопросе обеспечения энергетической безопасности Европы и Украины, которая может лишиться денежных средств по транзиту газа.

Песков ответил на слова о "привлекательной переводчице" Путина на встрече с Трампом.

Фото: Белый дом

Теги: газ, дональд трамп, северный поток-2
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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