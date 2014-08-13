Трамп заявил, что наследный принц Саудовской Аравии вынужден "целовать ему задницу"

Резкое высказывание прозвучало на форуме в Майами на фоне сближения Эр-Рияда с Вашингтоном в конфликте с Ираном.

Президент США Дональд Трамп в резкой форме высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде бин Салмане, заявив, что теперь тот вынужден "целовать ему задницу" и быть "милым". Слова американского лидера прозвучали на форуме Future Investment Initiative в Майами, организованном при поддержке Эр-Рияда.

Он не думал, что это (война с Ираном) произойдёт. Он не думал, что ему придётся целовать мою задницу. Он действительно не думал. … Теперь он должен быть мил со мной. Дональд Трамп, президент США

Высказывание прозвучало на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана, в которой Саудовская Аравия, по данным СМИ, близка к участию на стороне Вашингтона. Ранее американская администрация неоднократно критиковала Эр-Рияд за колебания в вопросах региональной безопасности, однако после начала конфликта с Тегераном королевство активизировало сотрудничество с союзниками.

