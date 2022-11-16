Политик негативно оценил работу Джо Байдена в сфере энергетики.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить энергетическую независимость США после того, как будет снова избран на должность главы государства в 2024 году. Об этом политик рассказал своим сторонникам в ходе официального обращения с трибуны собственного поместья, находящегося в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Дональд Трамп пояснил, что в годы его правления в Белом доме страна смогла достичь "невозможной мечты" о достижении энергетической безопасности. Однако в тот момент, когда Джо Байден сменил его на посту, о доминировании США в сфере энергетики "не идет даже и речи".

В первый же день мы прекратим войну Джо Байдена против американской энергетики. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп считает, что сейчас властям США приходится умолять о помощи в сфере энергетики страны, многие из которых "считают нас омерзительными". Ранее в ходе выступления Трамп объявил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

