Трамп официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году

Политик выступил с речью в Мар-а-Лаго.

Бывший американский президент Дональд Трамп официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера США на выборах, которые пройдут в 2024 году. Он отметил, что планирует сделать Америку вновь великой и величественной. Соответствующее заявление политик сделал перед журналистами в своем поместье поместья Мар-а-Лаго, находящегося во Флориде.

Я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация. Мы еще не достигли этого пика. Дональд Трамп, экс-президент США

Дональд Трамп уточнил, что страна не выдержит еще четырех лет правления действующего президента Джо Байдена, который также собирается баллотироваться на пост в 2024 году.

Бывший вице-президент США: американцы в будущем могут найти лучшего лидера, чем Трамп.

Фото и видео: YouTube / Guardian News