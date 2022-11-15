Бывший вице-президент США: американцы в будущем могут найти лучшего лидера, чем Трамп

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Бывший американский вице-президент США Майкл Пенс считает, что граждане США в будущем могут найти лучшего лидера, чем республиканец Дональд Трамп. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью для местного телеканала ABC News. Гость эфира ответил на вопрос ведущего о том, считает ли он, что бывший лидер Белого дома должен вновь занять президентское кресло.

Думаю, это зависит от американского народа. Но я считаю, что в будущем у нас будет лучший выбор. Люди хотят видеть таких национальных лидеров, которые проявляют сострадание и щедрость духа. И я полагаю, что эти дни впереди. Майкл Пенс, экс-вице-президент США

В интервью Пенс объяснил прессе, что также обдумывает возможность баллотироваться на пост главы государства на президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Ожидается, что 15 ноября Дональд Трамп также объявит о собственном стремлении участвовать в выборах в 2024 году.

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Фото и видео: YouTube / ABC News