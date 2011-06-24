Трамп: коммунизм в США наступил около года назад

Экс-глава США напомнил о проверках своих бизнес-сделок со стороны оппонентов из Демократической партии.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что юридическое преследование администрацией действующего руководителя страны Джо Байдена своих политических соперников говорит о том, что власти США при демократах уже перешли от социализма к коммунизму. Об этом спикер рассказал сторонникам в ходе митинга, проводимого в штате Огайо.

Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма. Дональд Трамп, экс-глава США

Политик напомнил о том, что местные правоохранительные органы проверили коммерческие сделки Трампа, о которых он сам давно забыл, так как они произошли 23 года назад. При этом объекты были проданы после этого около пяти раз. Дональд Трамп отметил, что к таким мероприятиям по проверкам сделок причастны "больные люди". После этого он призвал остановить начало коммунизма в США. Дональд Трамп также заявил, что из-за действий демократов США стали "страной третьего мира".

Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года под властью Байдена.

Фото и видео: YouTube / ABC News (Australia)

