Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года под властью Байдена

По его словам, страна никогда не находилась в столь плохом состоянии, как сейчас.

Бывший президент США Дональд Трамп усомнился, что его страна сможет пережить еще два года под властью нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил на выступлении в штате Пенсильвания.

Байден поддержал своих однопартийцев, которые примут участие в выборах в Конгресс США. По его словам, страна никогда не находилась в столь плохом состоянии, как сейчас. Он подчеркнул, что Вашингтон потерял авторитет на мировой арене.

Забавно, что мы любим друг друга и так замечательно проводим время, а тема для разговора столь неприятная. Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп намекнул на возможное участие в следующих президентских выборах в США.

Фото: YouTube / El Pais