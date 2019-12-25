Трамп намекнул на возможное участие в следующих президентских выборах в США

Он в очередной раз заявил, что результаты предыдущих выборов были сфальсифицированы

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на возможное участие в следующих президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил на митинге перед своими сторонниками в Техасе.

Трамп в очередной раз заявил, что результаты предыдущих выборов, которые прошли в 2020 году, были сфальсифицированы. Он отметил, что тогда получил на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016-м.

Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова. Дональд Трамп, экс-президент США

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Фото: YouTube / WFAA