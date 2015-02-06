Экс-председатель КНР досрочно покинул съезд КПК из-за плохого самочувствия

Ему помогли покинуть зал и отвели в комнату рядом с местом заседания.

Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул съезд Компартии Китая из-за плохого самочувствия. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Во время церемонии закрытия XX съезда КПК в Пекине Ху Цзиньтао почувствовал себя плохо. Ему помогли покинуть зал и отвели в комнату рядом с местом заседания. Также сообщается, что экс-председатель КНР настоял на своем присутствии на заседании КПК несмотря на то, что он взял некоторое время на восстановление.

Ранее Си Цзиньпин призвал усилить безопасность в ядерной сфере.

Видео: YouTube / AFP