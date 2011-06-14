Он также заявил, что Китай должен усиливать строительство системы безопасности в сфере экономики.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить безопасность в ядерной сфере. Об этом он заявил на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва.

Выступая с докладом на съезде партии, китайский лидер отметил необходимость усиления безопасности в ядерной, космической и морской сферах. Он также заявил, что Китай должен усиливать строительство системы безопасности в сфере экономики, финансов, интернета и других направлений.

Ранее Си Цзиньпин призвал не допустить "цветных революций" в странах ШОС.

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