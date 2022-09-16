Си Цзиньпин призвал не допустить "цветных революций" в странах ШОС

В Китае призвали сплотиться в борьбе с внешним вмешательством в политику независимых стран.

Китайский председатель Си Цзиньпин призвал на заседании Шанхайской организации сотрудничества, которое проводится в Самарканде, не допустить "цветных революций" в странах ШОС. По мнению Пекина, все государства-участники должны поддерживать усилия друг друга по защите суверенитета, в сфере безопасности, а также противодействовать попыткам внешних сил организовать "цветные революции". При этом власти КНР считают, что попытки вмешательства извне могут быть "под каким бы то ни было предлогом".

Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию. Си Цзиньпин, председатель КНР

ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации.

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