Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой

Глава США не стал говорить о том, чья именно ошибка была.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп допустил, что инцидент с беспилотниками на польской территории мог быть вызван ошибкой. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе общения с местными журналистами, выступая на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Лидер страны не пояснил, о чьей именно ошибке он упомянул.

Это могло быть ошибкой. Но несмотря на это, я недоволен всем, что касается всей этой ситуации. Но есть надежда, что все это прекратится. Дональд Трамп, глава США

Утром 10 сентября оперативное командование армии в Варшаве заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство европейской страны. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября специалисты зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО задействовала статью 4 Североатлантического договора для того, чтобы начать консультации стран-членов военного альянса. В российском министерстве по обороне уточнили, что в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям Военно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность дронов, которые якобы пересекли государственную границу с Польшей, не превышает 700 километров. В профильном ведомстве нашей страны уточнили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

