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Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению конфликта на Украине

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Он подчеркнул, что стороны должны положить конец нынешнему конфликту.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по решению конфликта на Украине. Об этом он сказал на конференции Turning Point USA в штате Аризона.

По словам Трампа, российский лидер заявил о желании провести встречу. Он подчеркнул, что стороны должны положить конец нынешнему конфликту.

Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее.

Дональд Трамп, избранный президент США

Ранее мы сообщали, что Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским.

Видео: foxnews.com

Теги: владимир путин, дональд трамп, переговоры, президент россии, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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