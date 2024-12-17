Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

В США не исключили диалога с Москвой и Кремлем.

Новый, избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил о том, что его команда планирует провести переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью прекращения регионального конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление будущий лидер Белого дом сделал журналистами в рамках пресс-конференции, организованной на территории его поместья Мар-а-Лаго, расположенного в штате Флорида.

Мы будем говорить. Мы будем общаться с президентом Путиным и представителем Зеленского, с представителями Украины. Нам нужно это остановить. Дональд Трамп, новый президент США

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что урегулирование украинского конфликта станет одной из ключевых задач его администрации после торжественной инаугурации. Иностранный политик добавил, что сделает все возможное для прекращения кризисной ситуации. Он добавил, что в Европе происходит такая бойня, которую мир не видел со времен Второй мировой войны, поэтому этот процесс важно остановить.

Трамп назвал Эрдогана главной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News