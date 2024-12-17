Трамп назвал Эрдогана главной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии

В США рассказали о стране, которая выиграет из-за нестабильной обстановки в Дамаске.

Новый, избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп заявил о том, что считает Анкару и турецкого политического лидера Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за недавними событиями, произошедшими на территории Сирии. Речь идет о процессе, который привел к падению режима бывшего местного правителя Башара Асада. Соответствующее заявление будущий лидер Белого дом сделал журналистами в рамках пресс-конференции, организованной на территории его поместья Мар-а-Лаго, расположенного в штате Флорида.

Никто не знает, кто такая другая сторона. Но я знаю Турцию. Он - очень умный человек, они хотели этого тысячи лет, и он этого добился. Те люди, которые вошли туда, контролируются Турцией, и это нормально, это другой способ ведения борьбы. Дональд Трамп, новый президент США

Дональд Трамп также подчеркнул, что не хочет, чтобы американские военнослужащие погибали в Сирии. При этом иностранный политик добавил, что исход региональных конфликтов на Ближнем Востоке все еще остаётся неопределённым.

Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News