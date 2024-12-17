Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию

Экс-глава США указал на то, что м может принять украинского политика, если тот выразит желание посетить Белый дом.

Новый, избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп не направлял официальное приглашение на свою торжественную инаугурацию лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. Пока что иностранный политик не может сказать, будет ли присутствовать на этом мероприятии председатель Китая Си Цзиньпин. Соответствующее заявление будущий лидер Белого дом сделал журналистами в рамках пресс-конференции, организованной на территории его поместья Мар-а-Лаго, расположенного в штате Флорида. Спикер выступил на первом после победы на ноябрьских выборах брифинге со СМИ.

Нет. Но, если бы он хотел приехать, я бы хотел его принять. Я имею в виду: я его не приглашал. Дональд Трамп, новый президент США

Корреспонденты также поинтересовались, разочарован ли Дональд Трамп тем, что что руководитель из Пекина не будет присутствовать на церемонии. Политик отметил, что не поднимал вопрос в общении с Си Цзиньпином.

Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News