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Трамп заявил, что "армия мигрантов" из Китая хочет расправиться с США изнутри

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Экс-глава США подозревает беженцев в плане против Вашингтона.

Мигранты, которые попадают на территорию США из Китая, якобы создают собственную армию для того, чтобы расправиться с Америкой изнутри. Соответствующее заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на своем предвыборном митинге перед сторонниками в городе Нью-Йорк. Член Республиканской партии отметил, что также в страну прибывает большое количество беженцев из Латинской Америки, а также Ближнего Востока. Политик пояснил, что в том числе он говорит о людях из Йемена, чью территорию "бомбят США".

Множество людей прибывает из Китая. Посмотрите на всех этих людей, они в хорошей физической форме, им от 19 до 25 лет, почти все они мужчины призывного возраста. Мне кажется, они создают армию. Они не похожи на обычных нелегальных мигрантов, они что-то задумали.

Джо Байден, глава США

Трамп:  США лишились уважения на мировой арене при Байдене.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump

Теги: дональд трамп, йемен, китай, миграционный кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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