Трамп: США лишились уважения на мировой арене при Байдене

Экс-глава США оценил политику Белого дома при Байдене.

Американская администрация при президенте Джо Байдене лишась уважения на мировой арене. Соответствующее заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на своем предвыборном митинге перед сторонниками. По мнению члена Республиканской партии страны, действующий глава государства остается худшим лидером Белого дома в истории США, который не понимает того, что он делает. В очередной раз политик заявил избирателям о том, что страна катится в ад из-за действия Белого дома.

Посмотрите на председателя Китая Си, на Ким Чен Ына, на Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет. <...> Мы же потеряли уважение всего мира. Мы были самой уважаемой страной в мире четыре года назад, теперь над нами смеются, мы превратились в шутку. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп считает, что Нью-Йорк переживает невиданный упадок.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump