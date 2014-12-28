Экс-глава США призвал Европу увеличить поддержку Украины.

Администрация Белого дома при лидере Джо Байдене оставила американских военнослужащих без боеприпасов, потому что направляет их армии киевского режима в региональном конфликте с Москвой. Такой информацией поделился бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп, выступая в эфире YouTube-канала Shawn Ryan Show. Иностранный политик добавил, что без поддержки со стороны коллективного Запада ВСУ потерпели бы поражение от российских сил в первую же неделю проведения специальной военной операции.

У нас снова нет боеприпасов, потому что эти ребята отдали их Украине. Они направили им огромное количество ракет, снарядов и всего на свете. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп заявил, что российская армия отлично умеет воевать зимой.

Фото и видео: YouTube / Shawn Ryan Show