Экс-глава США прокомментировал поддержку Вашингтона ВСУ в конфликте с Россией.

Российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях. Соответствующее заявление сделал бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп, выступая в эфире YouTube-канала Shawn Ryan Show. Иностранный политик дал интервью экс-спецназовцу из Военно-морских сил США Шону Райану. Эксперт шоу указал на то, что киевский режим получил от властей в Вашингтоне поддержку примерно на 250 миллиардов долларов. Политик добавил, что при этом на территории Украины фиксируется по традиции очень высокий коррупционный уровень.

Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет. Просто мы выделяем Украине много денег. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп намерен в случае победы создать Космическую нацгвардию США.

Фото и видео: YouTube / Shawn Ryan Show