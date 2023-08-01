Трамп намерен в случае победы создать Космическую нацгвардию США

Экс-глава США призвал противостоять России и Китаю.

Бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп дал обещание гражданам США в случае своей победы учредить Национальную гвардию Космических сил для того, чтобы и дальше противостоять России и Китаю. Соответствующей информацией политик поделился во время выступления на митинге, организованного перед сторонниками в городе Детройт штата Мичиган.

Пришло время создать Космическую национальную гвардию в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Став президентом, я подпишу исторический закон. Россия и Китай уничтожали нас, поскольку мы не были сосредоточены. Дональд Трамп, экс-глава США

Иностранный политик считает, что, распорядившись о формировании Космических сил в 2019 году, этим решением он не позволил Пекину и Москве опередить Вашингтон. Также Дональд Трамп пообещал американцам "исторические инвестиции" в укрепление Вооруженных сил США, включая строительство беспилотников, роботостроение, развитие искусственного интеллекта, гиперзвуковое оружие.

Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX