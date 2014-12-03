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Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди

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Экс-глава США дал обещание перед Робертом Кеннеди-младшим.

Бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп заметил, что в случае избрания на высшую должность в стране учредит специальную комиссию по расследованию покушений. В том числе такая структура в США опубликует для общественности оставшиеся документы по делу об убийстве экс-лидера Белого дома Джона Кеннеди. Соответствующей информацией политик поделился во время выступления на митинге, организованного перед сторонниками в штате Аризона. Мероприятие проводилось совместно с Робертом Кеннеди-младшим, который ранее публично объявил соотечественникам о том, что приостанавливают свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа.

И это дань уважения Бобби. Сегодня вечером я объявляю, что после моего избрания я создам новую независимую президентскую комиссию. Будет поставлена задача опубликовать все оставшиеся документы, относящиеся к убийству президента Джона Кеннеди.

Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп заявил об отсутствии боеприпасов у США из-за помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump

Теги: аризона, джон кеннеди, дональд трамп, покушение на убийство, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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